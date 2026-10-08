Россия атаковала Украину с помощью дронов, ПВО уничтожила и подавила 126 БПЛА

В ночь на 8 октября, начиная с 18:00 7 октября, российские войска нанесли удар по Украине с помощью 142 ударных беспилотников. Среди них были БПЛА типа Shahed, в частности 82 реактивных дрона, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Для запусков противник использовал направления Орел, Курск, Шаталово в РФ, временно оккупированный Донецк и временно оккупированную территорию АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 126 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.

В то же время российская атака имела последствия.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи точках. Еще в четырех точках зафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков.

По состоянию на 09:30 атака противника еще продолжалась. В воздушном пространстве оставалось несколько вражеских беспилотников.

Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району три человека получили ранения.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

В среду российские войска атаковали Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), который является одним из крупнейших украинских производителей на фармацевтическом рынке.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

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