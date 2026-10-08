Россияне за вечер нанесли почти 10 ударов по Днепропетровской области

В Днепропетровской области с вечера 7 октября российские войска почти десять раз наносили удары по двум районам. Для нанесения ударов оккупанты использовали беспилотники и артиллерию.

По его словам, в Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Марганецкой, Томаковской и Покровской общинам.

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской и Богиновской общинам. Повреждён автобус. Произошёл пожар.

Об этом глава областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Россия нанесла 970 ударов по Запорожской области, трое человек ранены.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

В среду российские войска атаковали Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), который является одним из крупнейших украинских производителей на фармацевтическом рынке.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

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