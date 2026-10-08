Росіяни майже 10 разів ударили по Дніпропетровщині за вечір

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У Дніпропетровській області з вечора 7 жовтня російські війська майже десять разів атакували два райони. Для ударів окупанти використовували безпілотники та артилерію.

За його словами, у Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Томаківській та Покровській громадах.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Васильківській та Богинівській громадах. Пошкоджений автобус. Сталася пожежа.

Про це голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Росія завдала 970 ударів по Запорізькій області, троє людей поранені.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

У середу російські військаатакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який є одним із найбільших українських виробників на фармацевтичному ринку.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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