Россияне на Александровском направлении прячутся в подвалах и пьют мочу

После освобождения 26 населенных пунктов украинские военные продолжают проводить точечные штурмы на Александровском направлении и уничтожать российские группы инфильтрации.

Как рассказал штаб-сержант 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Тамбиев, россияне небольшими группами пытаются обходить украинские позиции и проникать в межпозиционное пространство. Некоторые из них пытаются закрепиться в подвалах.

По словам военного, у оккупантов возникают проблемы с ротацией личного состава и снабжением водой, продовольствием и боекомплектом. Из-за этого отдельные группы оказываются в сложных условиях и, как отметил Тамбиев, могут прибегать даже к употреблению мочи.

В то же время украинские военные используют небольшие штурмовые группы, но, по словам представителя бригады, у них налажены ротация, эвакуация и снабжение.

На ситуацию также влияют погодные условия. Снижение температуры осложняет положение российских военных, а дожди ограничивают использование разведывательных и ударных беспилотников.

Источник: Игорь Тамбиев

8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. На территории предприятия после этого возник пожар.

Напомним, что за последние сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также были уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

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