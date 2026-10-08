Россияне нанесли удар «Молнией» по дому в Николаевской области, пострадали двое детей
Сегодня днём, 8 октября, российский беспилотник «Молния» поразил частный дом в селе Новокиевка Шевченковской общины в Николаевской области. В результате атаки пострадали двое маленьких детей.
Что известно
«Двое маленьких детей пострадали от российского удара по дому, где они находились с семьей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали трехмесячная девочка и мальчик в возрасте 1 года. Оба госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. К счастью, состояние детей удовлетворительное
Кроме того, в результате атаки повреждены два частных дома, гараж и легковой автомобиль.
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
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