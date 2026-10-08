Росіяни вдарили Молнією по будинку на Миколаївщині, постраждали двоє дітей

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Сьогодні вдень, 8 жовтня, російський безпілотник «Молнія» влучив у приватний будинок у селі Новокиївка Шевченківської громади на Миколаївщині. Унаслідок атаки постраждали двоє маленьких дітей.

Що відомо

"Двоє маленьких дітей постраждали від російського удару по будинку, де вони перебували з родиною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали тримісячна дівчинка та хлопчик віком 1 рік. Обох госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу. На щастя, стан дітей задовільний

Крім того, унаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки, гараж і легковий автомобіль.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.



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