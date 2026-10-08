Российский авиаудар по Днепропетровской области унес жизни двух человек
В результате российского удара управляемой авиабомбой по Васильковской общине Днепропетровской области погибли двое гражданских мужчин в возрасте 62 лет.
Помимо человеческих жертв, вражеская атака привела к разрушению нескольких жилых домов в населенном пункте.
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Вечером 8 октября российский беспилотник упал на территорию школы «Умка» в селе Святопетровское Киевской области.
После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.
В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».
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