Российский авиаудар по Днепропетровской области унес жизни двух человек

В результате российского удара управляемой авиабомбой по Васильковской общине Днепропетровской области погибли двое гражданских мужчин в возрасте 62 лет.

Помимо человеческих жертв, вражеская атака привела к разрушению нескольких жилых домов в населенном пункте.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Вечером 8 октября российский беспилотник упал на территорию школы «Умка» в селе Святопетровское Киевской области.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

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