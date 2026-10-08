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Видео: В Киеве локализовали пожар после того, как дрон врезался в магазин; есть погибшие

UA NEWS 08 Октября 2026 12:29
Видео: В Киеве локализовали пожар после того, как дрон врезался в магазин; есть погибшие

В Соломенском районе Киева локализовали пожар в четырёхэтажном здании магазина, в которое попал вражеский БПЛА.

На месте происшествия обнаружили тела двух погибших

Еще два человека пострадали. Сообщается, что удар пришелся по строительному супермаркету «Олди».

В то же время поисково-спасательная операция продолжается. Экстренные службы продолжают работать на месте попадания и проверять здание.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

Ранее в Соломенском районе Киева было зафиксировано попадание беспилотного летательного аппарата в четырехэтажное здание магазина. На место происшествия направились экстренные службы.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

 

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