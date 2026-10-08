В Соломенском районе Киева зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на четырёхэтажное здание магазина. К месту происшествия направляются экстренные службы.

В городе виден дым из разных районов, при этом сообщается, что пожар разгорается.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности и закрыть окна.

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В настоящее время экстренные службы направляются к месту попадания. Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

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В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

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