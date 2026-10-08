В Киеве возросло число погибших после удара РФ по магазину

В Соломенском районе Киева число погибших в результате российского удара по зданию магазина возросло до трёх. Ещё двое человек получили ранения, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Три человека погибли в результате российского удара по зданию магазина в Соломенском районе. Среди погибших — 36-летняя женщина и двое мужчин 43 и 55 лет. Ранения получили двое граждан», — говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг в Telegram.

Последствия вражеского обстрела также зафиксированы в Деснянском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах. В городе повреждены жилые дома, автомобили, гаражные боксы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В то же время правоохранители сообщают, что на данный момент известно о 4 погибших в результате очередной атаки врага на Киев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате российской атаки на четырёхэтажное здание в Соломенском районе столицы двое человек погибли, ещё двое получили ранения.

Видео: В Киеве российский дрон попал в здание магазина, вспыхнул пожар.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

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