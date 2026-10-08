У Києві зросла кількість загиблих після удару РФ по магазину

У Солом’янському районі Києва кількість загиблих унаслідок російського удару по будівлі магазину зросла до трьох. Ще двоє людей дістали поранення, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Троє людей загинули унаслідок російського удару по будівлі магазину у Солом'янському районі. Серед загиблих – 36-річна жінка та двоє чоловіків 43 та 55 років. Поранень дістали двоє громадян", – йдеться в повідомленні, поширеному відомством в четвер у Телеграм.

Наслідки ворожого обстрілу також зафіксовано в Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Водночас правоохоронці інформують, що станом на зараз відомо про 4 загиблих унаслідок чергової атаки ворога на Київ.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок російської атаки на чотириповерхову будівлю в Солом'янському районі столиці двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень.

Відео: У Києві російський дрон влучив у будівлю магазину, спалахнула пожежа.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські загарбники вранці 7 жовтня завдали удару по критичній інфраструктурі Олександрії Кіровоградської області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.

7 жовтня у Подільському районі Києва зафіксувалинаслідки російської атаки. Внаслідок удару загорілася офісно-складська будівля, частково зруйновано перекриття.

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