В сети появились кадры с места падения российской «Герани-5» возле квартала «Новая Англия»

Утром 8 октября в Голосеевском районе Киева обломки российского беспилотника «Герань-5» упали на открытой территории вблизи жилого квартала «Новая Англия».

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Из-за инцидента на улице Михаила Максимовича перекрыли движение транспорта. В связи с этим троллейбусы №12 и №45 изменили свои маршруты.

Троллейбус №12 курсирует от Железнодорожного вокзала до ТРЕД №1, а №45 — от станции метро «Выставочный центр» до ТРЕД №1.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Напомним, что в Киеве в районе жилого квартала «Новая Англия» упал российский дрон «Герань-5».

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