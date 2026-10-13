В Прилуках полностью восстановили газоснабжение после российского обстрела

В Прилуках Черниговской области полностью восстановили газоснабжение, поврежденное в результате российской атаки 7 октября. Газовики завершили восстановительные работы и возобновили подачу газа потребителям.

Об этом сообщает Группа «Нафтогаз».

«Специалисты Группы «Нафтогаз» устранили повреждения на газопроводах, проверили систему и поэтапно восстановили подачу газа во все 18 тысяч домов в Прилуках Черниговской области после вражеского удара. Для безопасного возобновления газоснабжения специалисты проводили проверки газового оборудования во всех квартирах и частных домах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над восстановлением газоснабжения работали 45 бригад Газораспределительных сетей Украины.

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