Россия может расширить зону контроля вдоль границы в Харьковской области

Российские войска могут активизировать действия на Великобурлукском направлении в Харьковской области. В частности, оккупанты могут попытаться продвинуться к населенному пункту Анищино и расширить зону контроля вдоль государственной границы.

«Быстрого обострения мы не ожидаем, но если на Великом Бурлуке некоторое время было относительно стабильное затишье, если сравнивать с другими нашими направлениями, то сейчас там будет обострение, сейчас они будут продвигаться в первую очередь в сторону населенного пункта Анищино и дальше», — сказал он.

По словам спикера, россияне на этом направлении будут пытаться проникать на украинские позиции и выстраивать зону контроля непосредственно вдоль границы, поскольку сейчас она на Великобурлукском направлении носит эпизодический характер.

«Они будут пытаться, скорее всего, растянуть её всё дальше и дальше, они будут пытаться протянуть её вдоль всей границы, а не только на некоторых участках, где им удалось вклиниться ранее», — добавил Трегубов.

Он заверил, что Силы обороны знают о планах врага и не позволят их реализовать.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телевидения, передает «Укринформ».

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С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

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