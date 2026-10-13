В результате российского удара 13 октября почти полностью сгорел учебный корпус Ровенского государственного гуманитарного университета. Во время удара студенты находились в укрытиях, однако среди сотрудников вуза есть пострадавшие.

Здание в настоящее время непригодно для проведения занятий. Из-за последствий атаки университет может перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

«В результате вражеской атаки возник пожар в учебном корпусе Ровенского государственного гуманитарного университета. По предварительным данным, помещение факультета музыкального искусства почти полностью сгорело», — написал Бутенко в соцсетях.

По его словам, возгорание ликвидировано, продолжается разбор завалов.

«По информации вуза, все студенты находились в укрытиях. Есть пострадавшие среди административных сотрудников университета», — сообщил министр.

«Поврежденный корпус непригоден для обучения и требует восстановления. Пострадали также соседние учебные корпуса: в частности, выбиты окна», — отметил Бутенко.

По его данным, полный масштаб повреждений уточняется.

Будут ли изменения в обучении

«Университет рассматривает возможность полностью перейти на дистанционное обучение до конца этой недели. В дальнейшем организация образовательного процесса будет определяться с учетом доступных помещений и безопасных локаций», — сообщил глава МОН.

В ГСЧС Украины и полиции Ровенской области показали последствия атаки РФ в центре Ровно.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

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