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Видео: мужчина успел убежать за секунду до удара дрона по детскому саду в Киевской области

UA NEWS 09 Октября 2026 17:38
Видео: мужчина успел убежать за секунду до удара дрона по детскому саду в Киевской области

Во время вражеской атаки на Киевскую область вчера, 8 октября, российский реактивный беспилотник упал на территории детской площадки возле детского сада в Бучанском районе. На территории площадки в момент удара никого не было, а один из прохожих чудом уцелел благодаря мгновенной реакции

Камеры уличного наблюдения зафиксировали, как мужчина, вероятно услышав громкий грохот быстро приближающегося реактивного дрона, внезапно бросился бежать. Буквально через секунду именно на то место, где он только что стоял, упал БПЛА. В результате удара произошел мощный взрыв, а площадку засыпало горящими обломками.

Благодаря своей реакции мужчина избежал прямого попадания. Информация о его состоянии после взрывной волны в настоящее время уточняется.

Об этом сообщает «Главком».

В Одессе днём 9 октября прогремел взрыв на фоне угрозы атаки российского беспилотника. Воздушная тревога в Одесском районе длилась около получаса.

В Киеве в результате обстрела со стороны РФ был поврежден логистический центр издательства «Ранок».

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