Реактивные дроны со скоростью 400 км/ч — как Украина укрепляет ПВО

Украина внедряет новые средства для перехвата российских реактивных дронов. Такие беспилотники могут развивать скорость около 400 км/ч, поэтому у украинской ПВО остается меньше времени на их обнаружение и уничтожение. В Минобороны также сообщили, что в сентябре 2026 года украинские силы противовоздушной обороны перехватили тысячи воздушных целей, в частности ракеты и ударные беспилотники.

Вооруженные силы Украины разрабатывают новые способы перехвата реактивных дронов, которые Россия использует для атак на различные регионы. По данным ведомства, российские войска запускают небольшие группы таких беспилотников — по несколько единиц одновременно — в направлении различных областей. Для противодействия им Украина использует, в частности, авиацию и внедряет новые средства перехвата.

«Враг направляет небольшие группы по несколько реактивных дронов в разные регионы. Для противодействия таким целям Украина применяет, в частности, авиацию и развивает инновационные средства перехвата», — отметили в Минобороны. В то же время конкретные характеристики новых средств и подробности их применения в ведомстве не раскрыли.

Почему реактивные дроны сложнее перехватывать

Одним из вызовов для украинской противовоздушной обороны остаются баллистические ракеты. Кроме того, Россия все чаще применяет реактивные беспилотники, скорость которых может достигать примерно 400 км/ч. Из-за этого у ПВО остается меньше времени, чтобы обнаружить цель, определить направление её движения и подготовиться к перехвату. Поэтому Украине необходимо развивать различные средства противодействия воздушным угрозам, в частности скоростным дронам.

Украинская ПВО использует для этого различные силы и средства. Среди них — боевая авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Как украинская ПВО проявила себя в сентябре

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение сентября 2026 года украинская противовоздушная оборона перехватила ряд российских ракет и беспилотников различных типов. В частности, в отчете Минобороны приведены следующие показатели:

24 крылатые ракеты Х-101;

8 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

12 крылатых ракет «Калибр»;

6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

6 крылатых ракет «Искандер-К»;

8 противокорабельных ракет «Циркон»;

86 беспилотников S8000 «Бандероль»;

2 722 ударных беспилотника Shahed-131/136;

1 935 ударных беспилотников Shahed-238;

1 009 разведывательных беспилотников;

719 беспилотников Lancet.

Отдельно в ведомстве сообщили, что за месяц было уничтожено более 48 тысяч беспилотников тактического уровня. Воздушные цели перехватывали различные подразделения Сил обороны. К работе привлекались авиация, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

Почему Украине нужны новые средства ПВО

Россия применяет против Украины различные типы воздушных целей — от ударных дронов до крылатых и баллистических ракет. Они отличаются скоростью, траекторией полета и способом атаки, поэтому для их перехвата требуются разные подходы. Разработка новых средств борьбы с реактивными дронами должна помочь украинским военным противодействовать скоростным целям. В то же время в Минобороны не уточнили, когда именно новые средства смогут применяться в полном объеме и какие результаты они уже показали.

Таким образом, Украина продолжает укреплять противовоздушную оборону, адаптируясь к новым тактикам российских атак. Одним из приоритетов остается защита от реактивных беспилотников, которые из-за высокой скорости сложнее вовремя обнаружить и перехватить. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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