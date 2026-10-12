Реактивні дрони зі швидкістю 400 км/год — як Україна посилює ППО

Україна впроваджує нові засоби для перехоплення російських реактивних дронів. Такі безпілотники можуть розвивати швидкість близько 400 км/год, тому в української ППО залишається менше часу на їх виявлення та знищення. У Міноборони також повідомили, що у вересні 2026 року українські сили протиповітряної оборони перехопили тисячі повітряних цілей, зокрема ракети й ударні безпілотники.

Збройні сили України розвивають нові способи перехоплення реактивних дронів, які Росія використовує для атак на різні регіони. За даними відомства, російські війська запускають невеликі групи таких безпілотників — по кілька одиниць одночасно — у напрямку різних областей. Для протидії їм Україна використовує, зокрема, авіацію та впроваджує нові засоби перехоплення.

«Ворог спрямовує невеликі групи по кілька реактивних дронів у різні регіони. Для протидії таким цілям Україна застосовує, зокрема, авіацію та розвиває інноваційні засоби перехоплення», — зазначили в Міноборони. Водночас конкретних характеристик нових засобів і подробиць їхнього застосування у відомстві не розкрили.

Чому реактивні дрони складніше перехоплювати

Одним із викликів для української протиповітряної оборони залишаються балістичні ракети. Крім того, Росія дедалі частіше застосовує реактивні безпілотники, швидкість яких може сягати приблизно 400 км/год. Через це в ППО залишається менше часу, щоб виявити ціль, визначити її напрямок руху та підготуватися до перехоплення. Тому Україні потрібно розвивати різні засоби протидії повітряним загрозам, зокрема швидкісним дронам.

Українська ППО використовує для цього різні сили та засоби. Серед них — бойова авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Як українська ППО відпрацювала у вересні

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом вересня 2026 року українська протиповітряна оборона перехопила низку російських ракет і безпілотників різних типів. Зокрема, у звіті Міноборони наведено такі показники:

24 крилаті ракети Х-101;

8 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

12 крилатих ракет «Калібр»;

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»;

8 протикорабельних ракет «Циркон»;

86 безпілотників S8000 «Бандероль»;

2 722 ударні безпілотники Shahed-131/136;

1 935 ударних безпілотників Shahed-238;

1 009 розвідувальних безпілотників;

719 безпілотників Lancet.

Окремо у відомстві повідомили, що за місяць було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Повітряні цілі перехоплювали різні підрозділи Сил оборони. До роботи залучали авіацію, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Чому Україні потрібні нові засоби ППО

Росія застосовує проти України різні типи повітряних цілей — від ударних дронів до крилатих і балістичних ракет. Вони відрізняються швидкістю, траєкторією польоту та способом атаки, тому для їх перехоплення потрібні різні підходи. Розвиток нових засобів боротьби з реактивними дронами має допомогти українським військовим протидіяти швидкісним цілям. Водночас у Міноборони не уточнили, коли саме нові засоби зможуть застосовувати в повному обсязі та які результати вони вже показали.

Отже, Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону, пристосовуючись до нових тактик російських атак. Одним із пріоритетів залишається захист від реактивних безпілотників, які через високу швидкість складніше вчасно виявити та перехопити. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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