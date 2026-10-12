В Павлограде из-за атаки РФ загорелись автомобили, есть раненый

Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Ранение получил мужчина, которому оказывают медицинскую помощь.

Также в результате удара загорелись автомобили на городской парковке.

Источник: Днепропетровская ОГА

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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