В Павлограде из-за атаки РФ загорелись автомобили, есть раненый
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Ранение получил мужчина, которому оказывают медицинскую помощь.
Также в результате удара загорелись автомобили на городской парковке.
Источник: Днепропетровская ОГА
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.