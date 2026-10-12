У Павлограді через атаку рф загорілися автомобілі, є поранений

0:00 / 0:00

Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Поранення дістав чоловік, якому надають медичну допомогу.

Також унаслідок удару загорілися автомобілі на міській парковці.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Читай нас у