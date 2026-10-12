У Павлограді через атаку рф загорілися автомобілі, є поранений
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Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Поранення дістав чоловік, якому надають медичну допомогу.
Також унаслідок удару загорілися автомобілі на міській парковці.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.