Видео: тела людей собирали по частям — парамедики показали последствия удара РФ по Краматорску
8 октября российская авиабомба поразила Краматорск в Донецкой области. Под удар попали два рейсовых автобуса с пассажирами и прохожие. Погибли 33 человека.
На месте работали полицейские и парамедики, которые оказывали помощь раненым и эвакуировали пострадавших. Работу приходилось прерывать из-за угрозы повторных атак и вражеских дронов.
По данным Национальной полиции, некоторые погибшие получили настолько тяжелые травмы, что их тела пришлось собирать по фрагментам. В настоящее время продолжается идентификация погибших.
Правоохранители продолжают документировать последствия российского удара.
Источник: Национальная полиция Украины
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