8 октября российская авиабомба поразила Краматорск в Донецкой области. Под удар попали два рейсовых автобуса с пассажирами и прохожие. Погибли 33 человека.

На месте работали полицейские и парамедики, которые оказывали помощь раненым и эвакуировали пострадавших. Работу приходилось прерывать из-за угрозы повторных атак и вражеских дронов.

По данным Национальной полиции, некоторые погибшие получили настолько тяжелые травмы, что их тела пришлось собирать по фрагментам. В настоящее время продолжается идентификация погибших.

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Правоохранители продолжают документировать последствия российского удара.

Источник: Национальная полиция Украины

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