Відео: тіла люде йзбирали фрагментами парамедики показали наслідки удару РФ по Краматорську
8 жовтня російська авіабомба вдарила по Краматорську на Донеччині. Під удар потрапили два рейсові автобуси з пасажирами та перехожі. Загинули 33 людини.
На місці працювали поліцейські парамедики, які надавали допомогу пораненим та евакуйовували постраждалих. Роботу доводилося переривати через загрозу повторних атак і ворожих дронів.
За даними Національної поліції, деякі загиблі отримали настільки тяжкі травми, що їхні тіла довелося збирати по фрагментах. Наразі триває ідентифікація загиблих.
Правоохоронці продовжують документувати наслідки російського удару.
Джерело: Національна поліція України
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