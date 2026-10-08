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8 жовтня російська авіабомба вдарила по Краматорську на Донеччині. Під удар потрапили два рейсові автобуси з пасажирами та перехожі. Загинули 33 людини.

На місці працювали поліцейські парамедики, які надавали допомогу пораненим та евакуйовували постраждалих. Роботу доводилося переривати через загрозу повторних атак і ворожих дронів.

За даними Національної поліції, деякі загиблі отримали настільки тяжкі травми, що їхні тіла довелося збирати по фрагментах. Наразі триває ідентифікація загиблих.

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Правоохоронці продовжують документувати наслідки російського удару.

Джерело: Національна поліція України

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