Видео: Украинский тяжёлый дрон доставил заминированный наземный роботизированный комплекс в тыл россиян

Украинские военные применили необычную тактику, доставив заминированный наземный роботизированный комплекс (НРК) непосредственно в тыл противника с помощью тяжелого беспилотника. Роботизированная платформа была снаряжена взрывчаткой.

Видео этой уникальной операции опубликовала в своём Telegram-канале 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.

Как сообщается, для доставки НРК-камикадзе как можно ближе к вражеским позициям был задействован тяжёлый беспилотник.

«Тяжелый дрон доставил наземный роботизированный комплекс в тыл вражеских позиций. НРК преодолел маршрут, на котором находились мины и неразорвавшиеся боеприпасы, и добрался до укрытия, в котором находился противник. Задача выполнена — укрытие уничтожено вместе с врагом внутри», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/261006-nrk-desant-mobile-2.mp4

По словам наших воинов, таким образом они отомстили захватчикам за гибель своих собратьев.

Источник: 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада

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