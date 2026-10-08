Зеленский заявил, что преимущество Украины в воздухе заставит Путина сесть за стол переговоров
Президент Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине дополнительные возможности для защиты воздушного пространства, в частности разрешить использование Starlink над территорией России.
По его словам, Украине необходимо преимущество в воздухе, которое, по его мнению, может создать условия для начала переговоров с российским руководством.
Зеленский также привёл пример Израиля во время противостояния с Ираном, отметив, что спутниковые системы работали там в нужный момент.
Отдельно президент заявил о том, что Китай близок к созданию альтернативы Starlink, которую, по его словам, может получить Россия. Украина обсуждает эту угрозу с партнерами, а европейские страны также работают над собственными системами.
Источник: Владимир Зеленский
Российский план разрушения энергетической инфраструктуры Украины предусматривал полное отключение Киева, Харькова и Одессы от электроэнергии, тепла и водоснабжения. В перехваченном документе речь идет о 60 ключевых целях, среди которых объекты энергетики, водоснабжения и коммунальной инфраструктуры.
Энергетическая инфраструктура стала одной из главных целей ночного массированного удара России по Украине, заявил Владимир Зеленский. По его словам, РФ запустила 70 ракет, значительная часть которых была баллистической.