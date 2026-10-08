ВСУ уничтожили более 700 оккупантов в зоне ответственности «Азова» за три дня

За последние трое суток украинские военные нанесли российской армии значительные потери на фронте. Только в зоне ответственности группировки войск (сил) «Азов» было обезврежено более тысячи российских оккупантов, из них 702 — ликвидированы.

«Силы обороны Украины рекордными темпами уничтожают российских оккупантов. Только за три дня в зоне ответственности группировки войск (сил) «Азов» украинские воины обезвредили более тысячи российских захватчиков, из них 702 — ликвидированы», — говорится в заявлении Генштаба.

В Генеральном штабе ВСУ обратили внимание, что именно на этом участке фронта фиксируются одни из самых высоких суточных показателей потерь российской армии.

Украинские военные отмечают, что это является одним из примеров повышения эффективности работы Сил обороны Украины и их ударов по противнику.

«Пока враг пытается выдать террор в отношении мирного населения за успехи, украинские воины различных подразделений продолжают защищать нашу землю и наносить агрессору значительные потери на всех участках линии боевого столкновения и в тылу», — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В ведомстве также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, украинские военные уничтожили 1 547 780 российских захватчиков.

По состоянию на указанную дату общие боевые потери армии РФ составляют:

личного состава — около 1 547 780 (+1 830) человек;

танков — 12 399 (+3) единиц;

боевых бронированных машин — 25 502 (+4) единицы;

артиллерийских систем — 50 883 (+47) единиц;

РСЗО — 2 194 (+2) единицы;

средств ПВО — 1 692 (+2) единицы;

наземных робототехнических комплексов — 2 890 (+12) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 578 (+1 702) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 159 795 (+667) единиц;

специальной техники — 4 806 (+6) единиц.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. На территории предприятия после этого возник пожар.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также было уничтожено один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

Оккупированный Донецк и значительная часть временно захваченной российскими террористами территории области остались без электроснабжения 18 сентября.

В ночь на субботу, 19 сентября, российская террористическая армия нанесла удар по Павлограду. Известно о пожаре.

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