Болгария призывает ЕС создать механизм обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море

Болгария выступила за создание нового механизма Европейского Союза для обеспечения свободной и безопасной гражданской навигации в Чёрном море на фоне недавних атак на торговые суда.

Совет по вопросам национальной безопасности страны рекомендовал правительству поднимать этот вопрос на всех заседаниях ЕС, прежде всего во время саммита Европейского совета 15–16 октября.

Инициатива предусматривает введение следующих мер по защите судоходства:

* использование средств спутникового мониторинга ЕС для оперативного выявления угроз в морском судоходстве;

* введение механизма финансовой компенсации за убытки, вызванные нападениями на суда;

* создание военно-морской миссии под руководством ЕС по образцу оборонной операции «Aspides» на основе объединенных сил Румынии и Болгарии;

* ускорение запуска Центра морской безопасности в Черном море на базе портов Констанца и Варна с использованием прибрежных радаров, дронов и противоминной обороны.

Об этом сообщает автор статьи Ольга Ковальчук со ссылкой на издания «Rapporteur» и «Европейская правда».

В Чёрном море у берегов Болгарии и Румынии после атак дронов затонули два грузовых судна, ещё одно получило повреждения. Правительство Болгарии назвало атаку на два судна недопустимым нарушением международного права, однако не призвало Россию — государство-агрессора — прекратить войну против Украины.

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