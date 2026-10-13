Келлог обвинил Путина в попытках использовать Трампа и выборы в США — Bloomberg

Бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Владимир Путин пытается использовать президента США и приближение американских выборов для достижения собственных целей. По мнению Келлога, действия российского лидера свидетельствуют о том, что он действует с позиции слабости.

Комментируя спорное дизельное соглашение между Вашингтоном и Москвой, генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что российский диктатор просто манипулирует ситуацией, а большинство людей в США это прекрасно понимают.

Келлог призвал предоставить Украине полную свободу действий для нанесения ударов по объектам на территории РФ в ответ на российскую агрессию, резко разойдясь во взглядах с призывами Трампа прекратить атаки на российские НПЗ. Ссылаясь на опыт войны во Вьетнаме, он подчеркнул, что противнику нельзя оставлять никаких безопасных «убежищ», а сами заявления и требования Трампа к Киеву назвал лишь «информационным шумом».

По оценке экс-посла, Россия не способна выиграть войну, а лишь затягивает её, нанося себе огромные потери. Келлог напомнил, что общие потери РФ уже достигают 1,2–1,5 млн человек, что существенно превышает потери СССР в Афганистане и свидетельствует о слабости позиций Кремля на фоне реальной ситуации на поле боя.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ.

До этого Келлог назвал причину приостановки производства Patriot в Украине.

Также Келлог объяснил, почему РФ начала атаковать Украину во время его визитов.

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