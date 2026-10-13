Йеменские хуситы заявили, что 13 октября по районам страны, которые они контролируют, было нанесено несколько авиаударов. Как сообщает The Hindu, подконтрольный хуситам телеканал al-Masirah возложил ответственность за удары на Саудовскую Аравию.

Удары по острову и провинциям

По данным al-Masirah, два авиаудара пришлись по острову Камаран в Красном море, который контролируют хуситы. Еще один удар, по утверждению телеканала, произошел в районе Канавис, примерно в 55 км к северо-западу от портового города Ходейда.

Телеканал также сообщил об авиаударах в провинции Аль-Джауф, граничащей с Саудовской Аравией. Дополнительных подробностей относительно этих сообщений al-Masirah не привел.

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Заявление о сбитом дроне

Хуситы также заявили, что сбили саудовский беспилотник над провинцией Саада на севере Йемена, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия на момент публикации не комментировала эти утверждения.

Сирены в Эр-Рияде

Сообщения об ударах прозвучали через несколько часов после того, как вечером 12 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде включили сирены воздушной тревоги, а жители слышали взрывы. Хуситы заявили, что запустили баллистическую ракету в направлении Международного аэропорта имени короля Халида.

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