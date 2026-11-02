Кремль заговорил о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Российский диктатор Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Однако конкретных договоренностей о переговорах пока нет. В Кремле тем временем уже готовят встречу Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может стать поводом для личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера могут приехать в китайский Шэньчжэнь, однако сядут ли они за стол переговоров, пока неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона еще готовит программу пребывания Путина на саммите, поэтому говорить о согласованном графике встреч с президентом США пока рано. «Программа пребывания президента Путина еще находится на стадии подготовки», — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля не исключил, что политики смогут пообщаться лично, если оба будут в Шэньчжэне. По его словам, в таком случае возможность для контакта между ними будет. Однако пока неясно, о каком именно формате может идти речь. Это могут быть полноценные двусторонние переговоры или краткая беседа на полях саммита. В Кремле пока не сообщают, обсуждали ли стороны такую возможность и есть ли предварительные договоренности.

Возможна ли трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином

Отдельно Песков прокомментировал и возможность трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, конкретных договоренностей о такой встрече пока нет. Зато подготовка к переговорам Путина с Си Цзиньпином уже идет. В Кремле ожидают личной встречи с китайским лидером и подчеркивают важность отношений между Москвой и Пекином.

Песков пояснил, что Россия и Китай имеют широкую повестку двустороннего сотрудничества. Поэтому во время встреч лидеры обычно обсуждают не один отдельный вопрос, а целый комплекс тем. В частности, Путин и Си Цзиньпин оценивают состояние отношений между странами, подводят итоги совместной работы и обмениваются мнениями о международной ситуации. Такие беседы, по словам представителя Кремля, являются привычной частью контактов между двумя лидерами.

В то же время точная повестка дня предстоящих переговоров пока не обнародована. В Кремле лишь подтвердили, что готовятся к встрече с китайским лидером. Таким образом, возможность встречи Путина с Трампом во время саммита АТЭС остается открытой, но подтвержденных договоренностей о двусторонних или трехсторонних переговорах пока нет. Об этом известно из заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

В Кремле заявили, что Россия, США и Китай начали подготовку к трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к её проведению. В то же время возможные переговоры с участием России, США и Украины в ноябре он назвал предварительными.

Россия выступила с инициативой провести в ноябре переговоры с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сообщается, что Кремль стремится договориться о завершении войны на условиях, выгодных Москве, при этом президента Украины Владимира Зеленского на встречу приглашать не планируют.

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