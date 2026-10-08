Министерство иностранных дел России, государства-агрессора, заявило, что возможное размещение дополнительных контингентов НАТО, в частности американских военных, в странах Балтии и создание соответствующей инфраструктуры Москва будет считать эскалацией. Как сообщает Anadolu Agency, об этом заявила представительница российского МИД Мария Захарова.

Заявление Захаровой

Захарова утверждает, что такие планы якобы рассматривает администрация США. По ее словам, это противоречит заявленной Вашингтоном цели искать дипломатические и политические пути деэскалации напряженности в Европе.

Представительница МИД России также заявила, что такие действия соответствуют планам НАТО по ускоренной милитаризации западных приграничных регионов России. Она повторила утверждение Москвы об отсутствии у России планов вооруженного конфликта с Западной Европой.

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Обвинения в адрес ЕС и Германии

Захарова обвинила Европейский Союз в движении по пути конфронтации с Россией, который, по ее мнению, лишь усилит проблемы Европы.

Она также назвала Германию стороной войны России против Украины на стороне Киева и обвинила действующее немецкое правительство в стремлении к войне. Захарова сослалась на визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев в минувшие выходные, во время которого он объявил о дополнительной военной помощи Украине на 1 млрд евро.

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