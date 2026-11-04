Германия планирует инвестировать 35 миллиардов евро в космические технологии

Германия планирует развивать собственные и европейские космические технологии, чтобы меньше зависеть от США в области передачи данных через спутники. На эти цели страна намерена выделить 35 миллиардов евро в течение ближайших лет. В то же время Берлин признает, что реализовать такие масштабные проекты самостоятельно не сможет, поэтому будет искать партнеров в Европе и за ее пределами.

По словам министра, Германии необходимо укреплять собственные возможности в космосе. Особенно это касается спутниковой связи, которую используют для передачи данных. Сейчас в этой сфере страна в значительной степени зависит от других государств, в частности от США. «Мы должны, особенно когда речь идет о космосе, также думать о том, чтобы стать более независимыми от других. В частности, и от США, когда речь идет об обеспечении передачи наших данных через космос», — отметил Писториус.

Он сообщил, что в течение ближайших лет Германия планирует инвестировать в космическую сферу 35 миллиардов евро. Средства будут направлены на развитие связи, защиты и передачи данных. В то же время министр отметил, что даже такие значительные вложения не позволят создать все необходимые технологии собственными силами. «Если бы мы хотели сделать это самостоятельно, то переоценили бы свои силы», — пояснил глава Минобороны ФРГ.

Поэтому Германия планирует расширять сотрудничество с другими странами. Прежде всего речь идет о европейских партнерах, но Берлин также рассчитывает на поддержку государств за пределами Европы. Среди них Писториус отдельно упомянул Канаду. «Нам нужно европейское сотрудничество и сотрудничество за пределами Европы. Я имею в виду, в частности, Канаду, но также и других партнеров. Мы должны мыслить нестандартно. Мы должны мыслить глобально», — сказал министр.

Писториус также подчеркнул особую роль Германии в обеспечении европейской безопасности. По его словам, как крупнейшая экономика Европы и один из ключевых членов НАТО на континенте, страна должна брать на себя больше ответственности за обороноспособность региона. В то же время Германия не может самостоятельно обеспечить все необходимые военные возможности. Именно поэтому, по мнению министра, европейским странам необходимо более тесно сотрудничать в оборонной сфере.

Таким образом, Берлин стремится одновременно укрепить собственные космические технологии, уменьшить зависимость от американских решений и развивать партнерство с другими государствами. При этом Писториус подчеркивает, что для решения таких масштабных задач международное сотрудничество остается необходимым. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе дискуссии на Берлинской конференции по безопасности в среду, 4 ноября.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока рано говорить о том, как результаты промежуточных выборов в Конгресс США повлияют на политику Дональда Трампа. В то же время Берлин не планирует менять подход к Вашингтону и продолжит работать с действующей американской администрацией. Также Германия хочет поддерживать контакты с обеими партиями в Конгрессе.

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