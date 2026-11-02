Норвегия превратила изображение Трампа в туристическую рекламу

Норвегия с юмором отреагировала на оскорбление Дональда Трампа, назвавшего страну «сральней». Национальное туристическое управление Visit Norway опубликовало фотографии необычных общественных туалетов с видами на фьорды, водопады и побережье. К фотографиям добавили лозунг «Норвегия снова делает туалеты великими!» — переработанную версию известного предвыборного слогана американского президента.

29 октября норвежское туристическое управление Visit Norway опубликовало ироничный ответ на слова президента США Дональда Трампа. Вместо официальных заявлений или дипломатических споров там решили показать общественные туалеты, которыми страна может похвастаться перед туристами. Visit Norway представило подборку фотографий необычных туалетов, расположенных в живописных местах Норвегии. Среди них — туалеты у фьордов, водопадов и смотровых площадок. Некоторые из них имеют панорамные окна с видом на природу, другие расположены прямо на побережье Хельгеланда.

Туристическое управление подписало снимки фразой «Норвегия снова делает туалеты великими!». Это ироничное переосмысление лозунга Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он использовал во время своих президентских кампаний. В Visit Norway также пошутили, что эти туалеты стоит посетить не только тогда, когда в этом возникает необходимость. «Эти туалеты заслуживают посещения как тогда, когда вам действительно нужно, так и тогда, когда нет», — отметили в туристическом управлении.

Почему Норвегия выбрала юмор

Профессор риторики Бергенского университета Йенс Кьелдсен считает, что такой ответ помог Норвегии не превращать оскорбления Трампа в серьёзный дипломатический конфликт. По его мнению, юмор в этой ситуации стал удачным способом отреагировать на слова американского президента. «Это как хулиган в детском саду. Если вы реагируете слишком серьезно, хулиган побеждает», — пояснил профессор.

В то же время на заявления Трампа отреагировал и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он напомнил, что Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет, а не правительство страны. «Мы напоминали ему об этом», — сказал дипломат.

Что именно сказал Трамп о Норвегии

Поводом для реакции стали высказывания Дональда Трампа на митинге в штате Мичиган накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Во время выступления американский президент резко раскритиковал Норвегию и заявил, что не хочет принимать мигрантов из этой страны. Трамп назвал Норвегию «страной-сральней» и связал свою критику с тем, что не получил Нобелевскую премию мира. Он также упомянул решение присудить награду южноафриканской юристке и бывшей судье Международного уголовного суда Нави Пиллей.

Американский президент назвал это решение «неизгладимым пятном на Норвегии и на тех людях, которые приняли такое позорное и непристойное решение». Кроме того, Трамп заявил, что Нобелевская премия мира утратила доверие, а Соединенные Штаты никогда «не забудут Норвегию». Впрочем, Нобелевскую премию мира присуждает Норвежский Нобелевский комитет, который работает независимо от правительства страны. Именно на это и обратил внимание министр иностранных дел Норвегии.

В свою очередь, Visit Norway решило ответить на оскорбления не политическими заявлениями, а фотографиями дизайнерских общественных туалетов. Так туристическое управление превратило резкие слова Трампа в повод еще раз привлечь внимание к туристическим достопримечательностям страны. Об этом пишет The Guardian.

Президент США Дональд Трамп во время митинга Республиканской партии в Порт-Гуроне, штат Мичиган, резко высказался о Норвегии. Свои заявления он связал с тем, что не получил Нобелевскую премию мира, сообщает RMF24.

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