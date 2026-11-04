Федеральный судья Валери Капрони в Нью-Йорке, США, временно заблокировала планы администрации президента Дональда Трампа депортировать задержанных в стране граждан Афганистана в Афганистан или Пакистан. Как сообщает The Hindu, решение она приняла 3 ноября 2026 года после предупреждений правозащитников и десятков членов Конгресса США о рисках преследования, пыток или смерти для депортированных.

Распоряжение судьи будет действовать до субботы, 7 ноября 2026 года. Оно обязывает должностных лиц соблюдать заявление правительства, поданное в суд: Служба иммиграционного и таможенного контроля США не имеет чартерных или коммерческих рейсов для депортации афганских граждан в Афганистан или Пакистан как минимум до конца недели.

Обеспокоенность правозащитников и Конгресса

2 ноября представитель-демократ от Калифорнии Скотт Питерс и еще 65 членов Палаты представителей и Сената направили письмо государственному секретарю Марко Рубио и министру внутренней безопасности Марквейну Маллину. Законодатели заявили, что возвращение уязвимых людей может подвергнуть их преследованию, пыткам или смерти.

Правозащитные организации также предупреждали о возможной мести со стороны «Талибана». По данным Human Rights First и AfghanEvac, после уведомлений от ICE к ним обратились более 80 задержанных афганцев. Среди них — женщины, полицейский, представители религиозных меньшинств и люди, чьи родственники служили в американских вооруженных силах. Большинство из них, по словам организаций, покинули Афганистан из-за преследований и не имеют юридического представительства.

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Планы перелетов через Пакистан

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось Associated Press, США планировали депортировать афганских иммигрантов рейсами из Луизианы в Пакистан. В штате расположены центры содержания и обработки ICE.

До подписания судебного решения заместитель представителя Министерства иностранных дел Афганистана Зия Ахмад Такал выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о намерениях США переправить афганцев в Пакистан. Он призвал американские власти принимать решения с учетом прав и законных требований этих людей.

Директор по политике в сфере прав беженцев и иммигрантов Human Rights First Савитри Арви заявила, что возвращенным в Афганистан людям угрожают произвольные задержания, казни, публичная порка и насилие из мести. По ее словам, женщины и девочки в Афганистане также сталкиваются с системными ограничениями доступа к образованию, трудоустройству и возможности публично высказываться.

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