Европейская комиссия в ходе брифинга 14 октября 2026 года сообщила, что на данный момент не фиксирует никаких признаков прекращения передачи разведывательной информации Украине со стороны Соединённых Штатов.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо подчеркнула, что в Брюсселе нет подтверждений изменений в разведывательном сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом. В то же время в Еврокомиссии воздержались от официальных оценок относительно возможных ограничений в работе спутниковой сети Starlink в Украине до получения исчерпывающих данных.

Кроме того, пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье сообщил о проведении переговоров с Киевом относительно предоставления Украине доступа к европейской системе защищенной спутниковой связи Govsatcom для обеспечения гражданских нужд. Источник: брифинг Европейской комиссии.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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