У Єврокомісії не бачить ознак припинення обміну розвідданими між США та Україною

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Європейська комісія під час брифінгу 14 жовтня 2026 року повідомила, що наразі не фіксує жодних ознак зупинки передачі розвідувальної інформації Україні з боку Сполучених Штатів.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо наголосила, що у Брюсселі немає підтверджень змін у розвідувальній співпраці між Вашингтоном та Києвом. Водночас у Єврокомісії утрималися від офіційних оцінок щодо можливих обмежень у роботі супутникової мережі Starlink в Україні до отримання вичерпних даних.

Разом із тим речник Єврокомісії Тома Реньє поінформував про проведення перемовин із Києвом стосовно надання Україні доступу до європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom для забезпечення цивільних потреб. Джерело: брифінг Європейської комісії.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що наразі ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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