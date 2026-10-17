Украина и США готовят новую встречу по вопросу о прекращении войны

Украина продолжает поддерживать контакты с командой президента США Дональда Трампа по вопросу прекращения войны России против Украины. Переговоры продолжаются, и стороны пытаются согласовать встречу. По словам главы государства, накануне украинская переговорная группа поддерживала контакт с американской стороной. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров общался с Джаредом Кушнером, представителем президента США. «Вчера наша переговорная группа была на связи, Умеров беседовал с Кушнером. Они договариваются о встрече, и я также готов с ними встречаться», — отметил Зеленский.

Президент пояснил, что рассчитывал на возможность провести встречу с американской стороной в Брюсселе. Однако договориться о ней не удалось. В то же время переговоры о следующей встрече продолжаются.

Зеленский ожидает, что в течение недели стороны смогут согласовать возможность и формат переговоров. Конкретные даты и место встречи он пока не назвал. Украина, по словам президента, поддерживает продолжение диалога с США и ищет возможные шаги для прекращения российской агрессии. Одним из таких шагов может стать энергетическое перемирие — договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. «Мы поддерживаем возможность диалога, всё, чтобы остановить Путина — по крайней мере, в формате энергетического перемирия. Желательно полностью прекратить эту войну, но надо с чего-то начинать. Как минимум, надо встречаться, и эти встречи планируются», — подчеркнул Зеленский.

Таким образом, Украина и США продолжают обсуждать дальнейшие контакты. Украинская сторона заявляет о готовности к встрече и поддерживает поиск решений, которые могли бы стать шагом к прекращению войны. В то же время пока не сообщается, когда именно состоятся переговоры и будут ли достигнуты договоренности об энергетическом перемирии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения в чате.