В Греции взорвался нефтеперерабатывающий завод

В Греции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Motor Oil недалеко от Афин. В результате инцидента двое работников получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Взрыв произошел 9 октября на предприятии в городе Агиои Теодоры, примерно в 60 километрах от Афин. Пострадавшие получили травмы во время масштабных ремонтных работ на объекте, после чего их доставили в больницу в городе Коринф.

Причины взрыва и масштабы нанесённого ущерба пока неизвестны.

Источник: eKathimerini

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