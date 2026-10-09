У Греції вибухнув нафтопереробний завод

0:00 / 0:00

У Греції стався вибух на нафтопереробному заводі Motor Oil поблизу Афін. Унаслідок інциденту двоє працівників зазнали серйозних травм і були госпіталізовані.

Вибух стався 9 жовтня на підприємстві в місті Агіої Теодорої, приблизно за 60 кілометрів від Афін. Постраждалі отримали травми під час масштабних ремонтних робіт на об’єкті, після чого їх доправили до лікарні в місті Коринф.

Причини вибуху та масштаби завданих збитків наразі невідомі.

Джерело: eKathimerini

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що проєкт Great Sea Interconnector уже не є лише грецько-кіпрською ініціативою, а є європейським проєктом. Кабель, якщо його добудують, має з’єднати енергомережі Кіпру, Греції та Ізраїлю.

США та Греція в Афінах оголосили про військові продажі на суму $4 млрд для підтримки довгострокових оборонних планів Афін.

Читай нас у