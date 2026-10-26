Районный суд в Цеханове, Польша, приговорил командира полицейского вертолета Black Hawk к году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Его признали виновным по делу об инциденте 2023 года возле села Сарнова-Гура в гмине Сонськ в Мазовии, когда вертолет во время полета на малой высоте оборвал провод молниезащиты линии электропередачи. Как сообщает RMF24, в результате происшествия никто не пострадал.

Наказание для командира

Помимо условного наказания, суд назначил пилоту штраф в размере 20 тысяч злотых и запретил ему пилотировать вертолеты в течение двух лет. Также он должен выплатить 10 тысяч злотых в Фонд помощи потерпевшим и постпенитенциарной помощи и более 19 тысяч злотых судебных издержек.

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Приговор еще не вступил в законную силу. Командир Black Hawk может подать апелляцию в окружной суд в Плоцке. После инцидента мужчина вышел на пенсию.

Ущерб после инцидента

Во время инцидента, произошедшего на историческом пикнике, полицейский вертолет получил повреждения. Его ремонт обошелся почти в 2,5 миллиона злотых. По данным следствия, обрыв провода линии электропередачи нанес Государственной казне Польши и компании Energa Operator ущерб на сумму не менее 2,7 миллиона злотых.

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