В Польше задержали директора вроцлавского отделения дорожной дирекции — RMF24
В Польше задержали директора вроцлавского отделения Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Вальдемара В. Ему предъявили семь обвинений, сообщает RMF24.
Суть обвинений
По данным издания, обвинения касаются превышения полномочий в связи с тендерными процедурами, подделки документов, а также ответных действий в отношении информаторов. Речь идет о людях, которые сообщили или раскрыли нарушения в отделении.
Вальдемар В. возглавил вроцлавское отделение GDDKiA в 2024 году. Он не признал вину и отказался давать объяснения.
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Отстранение от обязанностей
Чиновник находится под полицейским надзором. Как сообщила журналистка RMF FM, его отстранили от исполнения обязанностей.
Пресс-секретарь вроцлавского отделения GDDKiA Магдалена Шумята заявила RMF FM, что Вальдемар В. не исполняет никаких служебных функций, не находится в офисе и не получает зарплату. В то же время его не отозвали с должности. Центральный аппарат GDDKiA должен был прокомментировать дело в четверг.