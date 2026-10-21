В России преследуют учёных за пожертвования в Фонд Навального

В России возбуждаются уголовные дела против ученых и преподавателей, которые ранее перечисляли деньги в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным. По данным «Медиазоны», за последний год ФСБ инициировала как минимум три таких дела, а весной в московские суды поступило не менее шести подобных производств. Некоторые ученые уже получили реальные сроки лишения свободы — даже за переводы на несколько тысяч рублей.

Федеральная служба безопасности России возбуждает уголовные дела против сотрудников научных учреждений и преподавателей, которые ранее финансово поддерживали структуры Алексея Навального. Как сообщает «Медиазона», такие дела возбуждаются по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ — о финансировании экстремистской деятельности. Эту статью российские правоохранители применяют, в частности, против людей, которые переводили деньги в Фонд борьбы с коррупцией. Организацию в России признали экстремистской, а её деятельность запретили. Теперь даже небольшие пожертвования фонду могут стать основанием для уголовного преследования.

По информации «Медиазоны», за последний год ФСБ инициировала как минимум три дела против сотрудников научно-исследовательских институтов и преподавателей университетов в Москве и Московской области. В то же время весной в московские суды поступило как минимум шесть аналогичных дел.

Орнитолог получила 3,5 года колонии за два перевода

Одной из последних известных осужденных стала София Розенфельд — орнитолог, работавшая в Институте проблем экологии и эволюции Российской академии наук. 7 октября Гагаринский районный суд Москвы приговорил её к трём с половиной годам колонии. Основанием стали два перевода в Фонд борьбы с коррупцией — по тысяче рублей каждый. Всего речь идёт о 2 тысячах рублей.

По данным издания, Розенфельд стала уже третьей женщиной, получившей реальный срок лишения свободы за финансовую поддержку соратников Навального.

Математика осудили за переводы на 3500 рублей

Еще одно дело касается Андрея Дымова — доцента Высшей школы экономики и старшего научного сотрудника Математического института имени Стеклова. 26 мая Зюзинский районный суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима. Суд признал математика виновным в переводах в ФБК на общую сумму 3500 рублей.

Другой случай — дело физика Дмитрия Казакова, директора лаборатории Объединенного института ядерных исследований. 26 сентября 2025 года Дубненский городской суд Московской области оштрафовал его на 300 тысяч рублей. По данным «Медиазоны», основанием послужили два перевода в фонд по 500 рублей каждый. То есть общая сумма пожертвований составила всего тысячу рублей.

Таким образом, в делах против Дымова, Казакова и Розенфельда речь идет о переводах от тысячи до 3500 рублей. Наказания при этом существенно различались: от крупного штрафа до нескольких лет в колонии.

Все три дела связывают с одним подразделением ФСБ

Как отмечает «Медиазона», дела против Дымова, Казакова и Розенфельда инициировало одно и то же подразделение — 4-й отдел управления «П» Четвертой службы ФСБ России. Это управление занимается контрразведывательным сопровождением промышленности. Оно также работает с крупными государственными технологическими корпорациями, в частности с «Ростехом» и «Роскосмосом».

Повторение одной и той же схемы в нескольких делах может свидетельствовать о системном подходе к преследованию людей, ранее поддерживавших ФБК. В то же время приведенные данные касаются конкретных производств, описанных журналистами, и не позволяют установить общее количество всех подобных дел в России.

Дела против ученых показывают, что под уголовное преследование могут попасть не только известные политические активисты, но и люди, работающие в университетах и научно-исследовательских учреждениях. В приведенных случаях основанием послужили небольшие денежные переводы, сделанные ранее в поддержку организации, которую российские власти признали экстремистской. Об этом сообщают российские СМИ.

Служба безопасности Украины задокументировала преступления Артема Шарлая — руководителя так называемого «отдела по работе с религиозными организациями» оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Запорожской области.

Читай нас в