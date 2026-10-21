У Росії переслідують учених за донати Фонду Навального

У Росії порушують кримінальні справи проти науковців і викладачів, які раніше переказували гроші Фонду боротьби з корупцією (ФБК), заснованому Олексієм Навальним. За даними «Медіазони», щонайменше три такі справи протягом останнього року ініціювала ФСБ, а навесні до московських судів надійшло не менше шести подібних проваджень. Деякі науковці вже отримали реальні терміни ув’язнення — навіть за перекази на кілька тисяч рублів.

Федеральна служба безпеки Росії ініціює кримінальні справи проти працівників наукових установ і викладачів, які раніше фінансово підтримували структури Олексія Навального. Як повідомляє «Медіазона», такі справи порушують за частиною 1 статті 282.3 Кримінального кодексу РФ — про фінансування екстремістської діяльності. Цю статтю російські правоохоронці застосовують, зокрема, проти людей, які переказували гроші Фонду боротьби з корупцією. Організацію в Росії визнали екстремістською, а її діяльність заборонили. Тепер навіть невеликі пожертви фонду можуть стати підставою для кримінального переслідування.

За інформацією «Медіазони», за останній рік ФСБ ініціювала щонайменше три процеси проти працівників дослідницьких інститутів і викладачів університетів у Москві та Московській області. Водночас навесні до московських судів надійшло щонайменше шість аналогічних справ.

Орнітологиня отримала 3,5 року колонії за два перекази

Однією з останніх відомих засуджених стала Софія Розенфельд — орнітологиня, яка працювала в Інституті проблем екології та еволюції Російської академії наук. 7 жовтня Гагарінський районний суд Москви засудив її до трьох з половиною років колонії. Підставою стали два перекази до Фонду боротьби з корупцією — по тисячі рублів кожен. Загалом ідеться про 2 тисячі рублів.

За даними видання, Розенфельд стала вже третьою жінкою, яка отримала реальний термін ув’язнення за фінансову підтримку соратників Навального.

Математика засудили за перекази на 3500 рублів

Ще одна справа стосується Андрія Димова — доцента Вищої школи економіки та старшого наукового співробітника Математичного інституту імені Стєклова. 26 травня Зюзинський районний суд Москви засудив його до трьох з половиною років колонії загального режиму. Суд визнав математика винним у переказах до ФБК на загальну суму 3500 рублів.

Інший випадок — справа фізика Дмитра Казакова, директора лабораторії Об’єднаного інституту ядерних досліджень. 26 вересня 2025 року Дубненський міський суд Московської області оштрафував його на 300 тисяч рублів. За даними «Медіазони», підставою стали два перекази до фонду по 500 рублів кожен. Тобто загальна сума пожертв становила лише тисячу рублів.

Таким чином, у справах проти Димова, Казакова та Розенфельд ідеться про перекази від тисячі до 3500 рублів. Покарання при цьому суттєво відрізнялися: від великого штрафу до кількох років у колонії.

Усі три справи пов’язують з одним підрозділом ФСБ

Як зазначає «Медіазона», справи проти Димова, Казакова та Розенфельд ініціював один і той самий підрозділ — 4-й відділ управління «П» Четвертої служби ФСБ Росії. Це управління займається контррозвідувальним супроводом промисловості. Воно також працює з великими державними технологічними корпораціями, зокрема «Ростехом» і «Роскосмосом».

Повторення однакової схеми в кількох справах може свідчити про системний підхід до переслідування людей, які раніше підтримували ФБК. Водночас наведені дані стосуються конкретних проваджень, описаних журналістами, і не дають змоги встановити загальну кількість усіх подібних справ у Росії.

Справи проти науковців показують, що під кримінальне переслідування можуть потрапити не лише відомі політичні активісти, а й люди, які працюють в університетах та дослідницьких установах. У наведених випадках підставою стали невеликі грошові перекази, зроблені раніше на підтримку організації, яку російська влада визнала екстремістською. Про це повідомляють росЗМІ.

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