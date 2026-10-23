Россия может вновь столкнуться с картофельным кризисом, подобным тому, который охватил страну в 2024–2025 годах. К началу октября сельскохозяйственные организации собрали 3,1 млн тонн картофеля — на 13,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В крестьянских и фермерских хозяйствах урожай составил 2,1 млн тонн, что на 5,9% меньше в годовом исчислении.

По прогнозу аналитиков «АБ Центра», урожай картофеля в этом году в промышленном секторе может составить 7,5 млн тонн — на 11,5% меньше, чем в 2025 году. В Картофельном союзе оценивают возможный объем сбора примерно в 8 млн тонн. В то же время ежегодное потребление картофеля в России достигает 8,5 млн тонн, поэтому дефицит может составить от 500 тыс. до 1 млн тонн.

По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года спрос на картофель в розничной торговле вырос на 2% в натуральном выражении. На фоне сокращения урожая это уже сказалось на ценах. Согласно информации Росстата, в сентябре средняя розничная стоимость картофеля достигла 51 рубля за килограмм, что на 28,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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