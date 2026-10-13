В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Таджикистане 13 октября зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки ощутили жители столицы Душанбе и других районов страны.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 14:41 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 34 километрах к востоку от Душанбе.

О сильных толчках сообщали жители столицы и района Рудаки.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Таджикистан расположен в сейсмически активной зоне, где регулярно происходят землетрясения.

Источник: Радио Озоди

В Панаме в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его очаг находился на глубине 35 километров.

В восточной части австралийского штата Виктория недалеко от Энсея вечером в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился примерно в 350 километрах к востоку от Мельбурна.

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