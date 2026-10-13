У Таджикистані стався землетрус магнітудою 4,5

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У Таджикистані 13 жовтня зафіксували землетрус магнітудою 4,5. Підземні поштовхи відчули жителі столиці Душанбе та інших районів країни.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався о 14:41 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався приблизно за 34 кілометри на схід від Душанбе.

Про сильні поштовхи повідомляли жителі столиці та району Рудакі.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі немає.

Таджикистан розташований у сейсмічно активній зоні, де регулярно відбуваються землетруси.

Джерело: Радіо Озоді

У Панамі в понеділок стався землетрус магнітудою 6,0. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, його осередок залягав на глибині 35 кілометрів.

У східній частині австралійського штату Вікторія поблизу Енсея ввечері в суботу зафіксували землетрус магнітудою 3,9. Його епіцентр розташовувався приблизно за 350 кілометрів на схід від Мельбурна.

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