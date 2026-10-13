В Уфе мужчину оштрафовали за возглас «Слава Украине» после песни Софии Ротару

Кировский районный суд российской Уфы 7 октября оштрафовал посетителя музыкального ресторана MusicHall27 на 40 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» российской армии. Поводом для административного наказания стал возглас «Слава Украине» после исполнения песни «Червона рута» Софии Ротару, сообщает «Медиазона», которая обратила внимание на текст судебного решения.

Согласно материалам дела, мужчина выкрикнул украинский лозунг после исполнения композиции «Червона рута» в ресторане. После этого на него составили административный протокол по статье о «дискредитации» армии РФ.

Во время судебного заседания житель Уфы не признал своей вины. Он объяснил, что сильно выпил и из-за этого не помнит, что произошло.

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