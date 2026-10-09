Кэтрин Зета-Джонс поразила своим образом в Нью-Йорке с сумкой Chanel

Голливудскую актрису Кэтрин Зета-Джонс заметили папарацци в Нью-Йорке в прозрачной накидке и с сумкой Chanel. Звезда была в прекрасном настроении и улыбнулась фотографам.

Кэтрин Зета-Джонс папарацци застали возле кинотеатра ABC в Нью-Йорке. Она выглядела великолепно и, заметив фотографов, улыбнулась и помахала им рукой.

Актриса была одета в черный топ и черные расклешенные брюки. Сверху она надела темно-шоколадную прозрачную накидку, которая сзади была длинной и красиво развевалась при ходьбе.

Лук Кэтрин дополнила чёрными прозрачными туфлями на каблуке и небольшой чёрной стеганой сумкой Chanel с короткой ручкой, золотистой фурнитурой и золотистой цепочкой. Сумку она держала перед собой.

Звезда сделала прическу с локонами и макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и коричневой помадой. Уши она украсила большими серьгами, а руки — кольцами с камнями.

Источник: ТСН

Напомним, Ума Турман поразила элегантным образом в чёрном платье-смокинге в Нью-Йорке.

Джессика Альба поразила стильным образом на Парижской неделе моды.

Неделя моды в Милане представила коллекции весна-лето 2027 — The National.

Saint Laurent показал золотую коллекцию на Неделе моды в Париже — Asharq Al-Awsat.

Брукс Нейдер привлекла внимание откровенным образом на Парижской неделе моды.

Читай нас в