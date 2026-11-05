У Панамі після землетрусу евакуювали пасажирів із двох ліній метро — The Rio Times

У районі Панама-Сіті 4 листопада стався землетрус магнітудою 3,9, після якого метрополітен евакуював пасажирів на лініях 1 і 2. Це зробили як запобіжний захід, поки фахівці перевіряли конструкції.

Епіцентр поблизу Аррайхана

Поштовх зафіксували о 17:38 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався приблизно за 4 кілометри на північний захід від міста Аррайхан у провінції Панама-Оесте, а глибина становила близько 5 кілометрів. Землетрус відчули в Аррайхані та прилеглих районах.

Як повідомляє The Rio Times, Інститут геологічних наук при Університеті Панами пов’язав землетрус із рухом уздовж розлому Педро-Мігель. Директор інституту Нестор Луке зазначив, що такий висновок зроблено з огляду на місце виникнення поштовху.

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Розлом у зоні каналу

За даними інституту, розлом Педро-Мігель проходить під зоною Панамського каналу. Повідомлень про пошкодження внаслідок землетрусу не надходило. Водночас джерело не уточнює, як довго тривала зупинка роботи ліній метро, а також не наводить даних про можливих травмованих.

Луке також заявив, що цей землетрус був окремою подією, не пов’язаною із землетрусом на розломі Асуеро-Сона 9 жовтня, який інститут оцінив у 7,5 бала за магнітудою. Науковці наголосили, що передбачити землетруси неможливо, а після поштовхів можливі повторні коливання. Жителів закликали дотримуватися рекомендацій служб цивільного захисту.

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