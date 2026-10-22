У Сіднеї закрили два пляжі через тушу кита біля узбережжя — ABC News Australia
В австралійському Сіднеї закрили для купання пляжі Кугі та Марубра після того, як біля узбережжя помітили тушу кита. Мертвого кита вранці виявили в затоці Лерлайн на сході міста.
Пляжі закрили до вивезення туші
Муніципалітет Рендвіка повідомив, що пляжі залишатимуться закритими до подальшого повідомлення. Рятувальники стежать за ситуацією та разом із місцевими службами й органами влади організовують вивезення туші, повідомляє ABC News.
Науковиця, що досліджує китів, Ванесса Піротта застерегла від купання в цьому районі, оскільки туша може привабити акул. За її оцінкою, це, ймовірно, молодий дорослий або підліткового віку горбатий кит. Муніципалітет раніше назвав тварину китеням.
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На плавці помітили сторонній матеріал
На кадрах із дрона, знятих місцевим оператором, імовірно, видно матеріал, обмотаний навколо одного з плавців кита.
Це не перший випадок появи туші кита на узбережжі Сіднея цього року. У липні на пляж Грінгіллс у районі Сазерленд винесло тушу молодого горбатого кита; тест на пташиний грип H5N1 тоді дав негативний результат. У квітні кілька пляжів у Королівському національному парку закривали на кілька днів після того, як на скелі біля пляжу Ера винесло тушу, що привабила акул.