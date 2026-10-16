Комітет з лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів рекомендував надати дозвіл на продаж перорального препарату Rasonque компанії Revolution Medicines для лікування раку підшлункової залози. Як повідомляє Cyprus Mail, рекомендацію ще має розглянути Європейська комісія.

Препарат, хімічна назва якого — дараксонрасиб, у серпні отримав прискорене схвалення у США після процедури прискореного розгляду Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Аналітики прогнозують, що піковий обсяг глобальних річних продажів Rasonque може сягнути 11,5 млрд доларів.

Плани виходу на ринок

Revolution Medicines готується до широкого комерційного запуску препарату в Європі без місцевого партнера з продажів. Компанія з Каліфорнії повідомила, що розбудовує у кількох ключових європейських країнах регуляторну, медичну, комерційну інфраструктуру та структури для доступу до ринку.

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Генеральний директор Revolution Medicines Марк Голдсміт раніше заявляв, що компанія прагне зробити препарат доступним якомога ширше у світі, хоча процес відрізняється залежно від країни. Три аналітики з Волл-стріт вважають, що компанія може впоратися із самостійним виходом на європейський ринок, попри те, що це її перший схвалений препарат.

Фінансування та найм

Угода Revolution Medicines із Royalty Pharma передбачає до 2 млрд доларів фінансування на розробку та маркетинг препарату. На думку аналітиків, це зменшило очікування інвесторів, що компанії доведеться шукати партнера для комерціалізації за межами США.

За даними LinkedIn, за останній місяць компанія розмістила щонайменше 50 вакансій у Великій Британії та країнах Європи, зокрема в Німеччині, Італії, Франції та Нідерландах. Посади пов’язані з комерційною діяльністю та регуляторною експертизою. Аналітикиня Stifel Лора Прендергаст очікує, що пікові продажі препарату за межами США, переважно в Європі та Японії, становитимуть від 3,2 млрд до 3,3 млрд доларів.

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